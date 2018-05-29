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Цены не являются публичной офертой
Омск. ул. 1 Заводская 23 в+7 (962) 032-22-90

У НАС ВЫ НАЙДЕТЕ

ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ  ГРУЗОПОДЪЕМНОГО И ГРУЗОЗАХВАТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

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Наша компания занимается как собственным производством, так и поставками от импортных производителей грузоподъемного оборудования. В том числе в сферу нашей деятельности входит ремонт, монтаж и перевод на радиоуправление грузоподъемных механизмов.

Консультируем

Наши специалисты окажут Вам квалифицированную консультацию  в оптимальном подборе продукции и услуг

Выезжаем

При необходимости осуществляется выезд на объект

Документы в порядке

Вся продукция имеет необходимые сертификаты и паспорта

СТРОПЫ
Текстильные. Цепные. Канатные
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ТАЛИ
Электрические (тельфер) / ручные тали
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ТРАВЕРСЫ
Линейные /траверсы-спредер/ с переставными обоймами /для подъема контейнера
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Краны грузоподъемные
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ЛЕБЕДКИ
Ручные /электрические
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ЗАХВАТЫ
Магнитные/ для металла/ для сэндвич панелей/ для лестничных маршей/для жд
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КРАНОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Электрогидравлический толкатель/ крановые тормоза/ командоконтроллеры/ электродвигатель/ радиоуправление
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СКЛАДСКАЯ ТЕХНИКА
Тележки гидравлические/ подъемные слоты/ штабелеры
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ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
Пускатели, контакторы электромагнитные/ рубильники/ автоматические выключатели.
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Наша задача

Сделать Вашу работу с грузоподъемной техникой более комфортной

 

Мы поставляем материалы, расходники и осуществляем

монтаж и ремонт грузоподъемной техники

15+Лет опыта
100+Выполненных ремонтов кранов
5000+Ассортимент продукции
25Произведенных монтажей
14Высококлассных специалистов
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ООО «ДиПром» — поможет смонтировать и запустить

Качественный  МОНТАЖ и РЕМОНТ 

Компания «ДиПром» обладает богатым опытом в сфере грузоподъемного оборудования и готова Вам предложить качественные услуги по монтажу и ремонту:

  • Ремонт кран-балок
  • Ремонт тельферов электрических
  • Ремонт самоходных кранов РДК
  • Установка радиоуправления на кран
  • Ремонт мостовых кранов
  • Изготовление металлоконструкций
  • Восстановление необходимых документов на кран мостовой, крановый путь( восстановление паспортов, изготовление проектов)
  • МодернизацияГрузоподъемного оборудования
  • Обследование дефектовка кранов мостовых
  • Монтаж кранов мостовых (кран-балок)
  • Модернизация кранов мостовыхПеревод управления крана с кабины на пол;
  • Установка плавного хода крана мостового
  • Установка и пуско-наладка частотного преобразователя на крановое оборудование, лебедки.
  • Монтаж электротельфера
  • Изготовление и монтаж крановых путей и эстакад

Бытовая таль, Зап части на тельфер Болгария, Запчасти для талей, Металлоизделия

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Ознакомьтесь с категориями поставляемых товаров

Хорошее качество По доступным ценам

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