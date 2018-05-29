У НАС ВЫ НАЙДЕТЕ
ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ ГРУЗОПОДЪЕМНОГО И ГРУЗОЗАХВАТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
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Наша компания занимается как собственным производством, так и поставками от импортных производителей грузоподъемного оборудования. В том числе в сферу нашей деятельности входит ремонт, монтаж и перевод на радиоуправление грузоподъемных механизмов.
Консультируем
Наши специалисты окажут Вам квалифицированную консультацию в оптимальном подборе продукции и услуг
Выезжаем
При необходимости осуществляется выезд на объект
Документы в порядке
Вся продукция имеет необходимые сертификаты и паспорта
КРАНОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Электрогидравлический толкатель/ крановые тормоза/ командоконтроллеры/ электродвигатель/ радиоуправлениеперейти
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
Пускатели, контакторы электромагнитные/ рубильники/ автоматические выключатели.перейти
Наша задача
Сделать Вашу работу с грузоподъемной техникой более комфортной
Мы поставляем материалы, расходники и осуществляем
монтаж и ремонт грузоподъемной техники
15+Лет опыта
100+Выполненных ремонтов кранов
5000+Ассортимент продукции
25Произведенных монтажей
14Высококлассных специалистов
ООО «ДиПром» — поможет смонтировать и запустить
Качественный МОНТАЖ и РЕМОНТ
Компания «ДиПром» обладает богатым опытом в сфере грузоподъемного оборудования и готова Вам предложить качественные услуги по монтажу и ремонту:
- Ремонт кран-балок
- Ремонт тельферов электрических
- Ремонт самоходных кранов РДК
- Установка радиоуправления на кран
- Ремонт мостовых кранов
- Изготовление металлоконструкций
- Восстановление необходимых документов на кран мостовой, крановый путь( восстановление паспортов, изготовление проектов)
- МодернизацияГрузоподъемного оборудования
- Обследование дефектовка кранов мостовых
- Монтаж кранов мостовых (кран-балок)
- Модернизация кранов мостовыхПеревод управления крана с кабины на пол;
- Установка плавного хода крана мостового
- Установка и пуско-наладка частотного преобразователя на крановое оборудование, лебедки.
- Монтаж электротельфера
- Изготовление и монтаж крановых путей и эстакад
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