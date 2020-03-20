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Стропы

Стропы

ТЕКСТИЛЬНЫЕ СТРОПЫ

КАНАТНЫЕ СТРОПЫ

ЦЕПНЫЕ СТРОПЫ

Основные исполнения текстильных строп

Достоинства текстильных строп 

Текстильные стропы имеют ряд достоинств, таких как гибкость – ими легко производить строповку груза, малая собственная масса, данные стропы занимают мало места и легко транспортируются, а так же мягкость текстильных стропов позволяет аккуратно проводить погрузо-разгрузочные работы без повреждения груза самими стропами, диэлектрические свойства.

Недостатки текстильных строп


    К недостаткам текстильных стропов можно отнести относительно быстрый износ стропа и подверженность к надрывам при работе с острыми краями грузов. Для защиты стропа от повреждения острыми предметами применяют специальные чехлы. 


   Основным сырьем для изготовления текстильных стропов используется полиэстеровая лента. Рабочая температура эксплуатации  стропов из данных видов каната –600С + 1000С. Влажность воздуха и активные химические среды не влияет на свойства текстильных стропов.

Стропы
Стропы

Канатные стропы

Стропы

Цепные стропы

Стропы