Основные исполнения текстильных строп
Достоинства текстильных строп
Текстильные стропы имеют ряд достоинств, таких как гибкость – ими легко производить строповку груза, малая собственная масса, данные стропы занимают мало места и легко транспортируются, а так же мягкость текстильных стропов позволяет аккуратно проводить погрузо-
Недостатки текстильных строп
К недостаткам текстильных стропов можно отнести относительно быстрый износ стропа и подверженность к надрывам при работе с острыми краями грузов. Для защиты стропа от повреждения острыми предметами применяют специальные чехлы.
Основным сырьем для изготовления текстильных стропов используется полиэстеровая лента. Рабочая температура эксплуатации стропов из данных видов каната –