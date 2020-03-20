Достоинства текстильных строп

Текстильные стропы имеют ряд достоинств, таких как гибкость – ими легко производить строповку груза, малая собственная масса, данные стропы занимают мало места и легко транспортируются, а так же мягкость текстильных стропов позволяет аккуратно проводить погрузо- разгрузочные работы без повреждения груза самими стропами, диэлектрические свойства.

Недостатки текстильных строп



К недостаткам текстильных стропов можно отнести относительно быстрый износ стропа и подверженность к надрывам при работе с острыми краями грузов. Для защиты стропа от повреждения острыми предметами применяют специальные чехлы.



Основным сырьем для изготовления текстильных стропов используется полиэстеровая лента. Рабочая температура эксплуатации стропов из данных видов каната – 600С + 1000С. Влажность воздуха и активные химические среды не влияет на свойства текстильных стропов.